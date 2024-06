Es ging auch ums römische Essen Wie Soldaten mit Sandalen ein Weltreich eroberten

Wie erobert man ein Weltreich? Diese Frage haben sich Viert- und Fünftklässler gestellt, die am Hochwald-Gymnasium Wadern am Projekt „Forschertage“ teilgenommen haben. Wenn man das Thema kennt, ist die Frage auch naheliegend: An acht Projekttagen beschäftigten sich die jungen Forscher mit dem Thema „Das alte Rom“. Überraschend war sicherlich die Antwort, die die Teilnehmer bei der Projektpräsentation ihren Eltern vorstellten: Die Sandalen der römischen Soldaten waren ein zentraler Aspekt bei den Eroberungen der Römer. Noel und Anton erläuterten den erstaunten Zuhörern dazu die Hintergründe: Die Sandalen waren so hergestellt, dass sie sich extrem gut an den Fuß angepasst haben. Unter der Sohle befanden sich Nägel, die dafür sorgten, dass sich die Sohlen nicht schnell abnutzten, so dass die Soldaten mit diesem Schuhwerk problemlos relativ lange Strecken zurücklegen konnten. Die Legionäre bekamen vom römischen Staat als Teil des Soldes sogar „Nagelgeld“, so dass sie bei Abnutzung die Nägel unter den Sandalen erneuern konnten. Weitere wichtige Gegenstände der Legionärsausrüstung waren der Wurfspeer und das Pfeilgeschütz.