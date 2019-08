Kinofest in Wadern : Ein Fest für Kinofreunde

Schauspieler Rami Malek wurde für seine Darstellung von Queen-Ikone Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“ mit dem Oscar ausgezeichnet. Jetzt läuft der mitreißende Musikfilm in den Lichtspielen Wadern. Foto: Twentieth Century Fox

Wadern Filmfreunde Wadern beenden die Sommerpause in den Lichtspielen mit einem Wochenende voller sehenswerter Streifen.

Die kinolose Zeit im Hochwald ist endlich vorbei, und die neue Programmstaffel in den Lichtspielen Wadern startet gleich mit einem echten Knaller. Die Filmfreunde Wadern laden ein zum großen Kinofest am 3. und 4. August. Und noch eine gute Nachricht: Bei der Vorstellung von „Bohemian Rhapsody“ am Samstag gibt´s zudem einen leckeren Aperitif inklusive.

„Und wir suchen noch Eure ganz persönlichen Kinoerinnerungen. Bringt sie mit, wenn Ihr kommt!“, heißt es von Seiten der Filmfreunde. Denn: „Wir wollen sie im Rahmen unseres Projektes ‚Heimat - Kino’ dokumentieren. Dafür gibt´s auch ein kleines Dankeschön.“

Den Auftakt macht am Samstag, 3. August, um 20 Uhr ein oscarprämierter Musikfilm: Queen rocken dann mit „Bohemian Rhapsody“ die Leinwand der Lichtspiele Wadern und zeigen, was die Tonanlage dort hergibt. Das legendäre Intro von „We Will Rock You“, der himmelstürmende Refrain von „We Are The Champions“, die faszinierende Opernhaftigkeit der „Bohemian Rhapsody“ – wer singt nicht automatisch mit, wenn er diese Hymnen hört? Wer kann bei diesen mitreißenden und genialen Beats die Füße stillhalten? Wer könnte jemals den Moment vergessen, als Freddie Mercury 1985 bei „Live Aid“ auf die Bühne stolzierte, die Menge zum Toben und Mitsingen brachte und so dem ganzen Event die Krone aufsetzte.

Der Sonntag startet mit der neuen erfolgreichen Filmreihe „Waderner Kinderkino“. „Film ab” für die kleinen Kinofreunde heißt es um 15 Uhr mit „Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik”. Nach dem Erstlingserfolg „Operation Zuckerdose“ sind die klitzekleinen Helden nun auf großer Mission in der Karibik, wo spannende Überraschungen auf sie warten. Ein kunterbuntes Kinoabenteuer und ein liebevoll animierter Spaß für die ganze Familie. Und darum geht’s: Bei einem heimlichen Ausflug in die Kastanienfabrik seines Dorfes landet ein junger, unerschrockener Marienkäfer versehentlich in einer Pappschachtel und wird in die Karibik verschifft. Ohne zu zögern, begibt sich sein Papa auf eine abenteuerliche Reise, um den geliebten Nachwuchs zu finden. Kaum wieder vereint, stehen sie vor der nächsten Herausforderung : Die Heimat ihrer neuen karibischen Marienkäferfreunde ist in Gefahr, von einer großen Baufirma zerstört zu werden. Zum Glück kann unser Held auf seine tierischen Freunde zählen, allen voran die schwarze Ameise und die clevere Spinne, die aus der Heimat zu Hilfe eilen. Gemeinsam entwickeln sie einen ausgeklügelten Plan, um das idyllische Paradies zu retten.

Zum Abschluss zeigen die Filmfreunde um 17 Uhr noch einmal einen der erfolgreichsten Film in den Waderner Lichtspielen des vergangenen Jahres „Das Leben ist ein Fest“. Der Inhalt: Kann einem Wedding Planner etwas Schlimmeres passieren als ein verdorbenes Buffet, eine Hochzeitsgesellschaft, die im Stau steht, ein Fotograf, der sich daneben benimmt, eine Band, die kurzfristig absagt, und ein Team, das wegen einer Lebensmittelvergiftung ausfällt? Wenn dann noch die eigene Frau die Scheidung will und der Schwager in der Braut die große Liebe seines Lebens erkennt, ist das Chaos perfekt!

Seit Jahrzehnten richtet Max luxuriöse Hochzeiten aus – routiniert und professionell. Doch sein aktuelles Projekt, eine Traumhochzeit in einem herrschaftlichen Landschloss vor den Toren Paris, droht zum Fiasko zu werden. Und das, obwohl es eigentlich ein ganz normaler Auftrag werden sollte. Als der Abend zunehmend aus dem Ruder läuft, beschließt Max, seinen Job an den Nagel zu hängen und seine Firma zu verkaufen. Oder kann sich völliges Chaos doch noch zum Guten wenden und die Feier gerettet werden? Der Film ist eine großartige französische Gesellschaftskomödie voller Herz und Humor.

„Das Leben ist ein Fest“ kam beim Waderner Publikum gut an. Foto: Filmverleih „Central“