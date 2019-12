Film : Feuerzangenbowle mit den Filmfreunden

Wadern Mit einem Filmklassiker laden die Filmfreunde der Lichtspiele Wadern am Sonntag, 29. Dezember, um 19 Uhr zur „letzten Schicht“ in diesem Jahr ein. Zu sehen ist dann „Die Feuerzangenbowle“.

Darum geht es: Als in einer angeheiterten Herrenrunde Anekdoten über die Schulzeit ausgetauscht werden, muss der junge und erfolgreiche Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer feststellen, dass er während seines Privatunterrichts nie in den Genuss der Schülerstreiche seiner Freunde kam. Und schnell kommt jemand auf die verrückte Idee, dass Pfeiffer doch zur Schule gehen könnte. Gesagt, getan. Der Bart wird abrasiert, das Monokel und der feine Anzug werden weggelegt und Pfeiffer mischt sich unter die Oberstufenschüler eines kleinstädtischen Gymnasiums, um all das nachzuholen, was er in seiner Jugend versäumt hat.