Wadern : Brand in Wadern ruft Feuerwehr auf den Plan

Wadern Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr mussten die Feuerwehr Wadern sowie die Löschbezirke Wadern, Wadrill, Noswendel und Lockweiler-Krettnich zu einem Zimmerbrand mit Menschenrettung im Erdgeschoss eines Anwesens in der Birkenfelder Straße in der Nähe des Kreisels in Wadern ausrücken.

Die Rettungskräfte fanden im Erdgeschoss des Hauses einen brennenden Haufen mit Stofffetzen vor, der relativ schnell gelöscht werden konnte. Die Brandursache war nicht erkennbar.

Aus dem Obergeschoss musste zeitgleich und zur Vorsorge eine gehbehinderte Person über die Drehleiter des Löschbezirks Wadern gerettet werden, da es im Gebäude eine starke Rauchentwicklung gab.