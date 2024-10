Feuerwehr-Übung in Weiskirchen Über die Leiter raus aus dem Rathaus

Auf den Rathaussturm am nächsten Fetten Donnerstag freut sich Weiskirchens neuer Bürgermeister Stephan Barth heute bereits. Am Samstag musste er sich allerdings schon – gerade mal einige Tage im Amt – von der Freiwilligen Feuerwehr aus der zweiten Etage des Rathauses über eine Leiter retten lassen. Eine solch spektakuläre Rettungsaktion sah nämlich das Drehbuch der Jahresabschluss-Übung des Löschbezirks Weiskirchen-Konfeld vor. Viele Bürger des Kurorts hatten offenbar von dieser Übung gehört, sodass sie sich bereits frühzeitig hinter der Absperrung auf dem Rathaus-Parkplatz in gespannter Erwartung drängten.