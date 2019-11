Feuer in Büschfeld : Wehren löschen Brand bei Saargummi

Wegen eines Brandes in einer Salzbadeanlage sind die Werkfeuerwehr von Saargummi sowie weitere Wehren aus dem Umkreis am Mittwochmorgen nach Büschfeld ausgerückt.

Ein Feuer ist am Mittwochmorgen bei Saargummi in Büschfeld ausgebrochen. Das hat das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Zu dem Brand kam es in einer Salzbadeanlage, die zur Herstellung von Bauprofilen verwendet wird.