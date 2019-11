Spezialeinheit greift ein : Polizei nimmt Waderner fest

Wadern Die Polizei hat einen 32-Jährigen festgenommen, der geplant hatte, ein Wohnhaus in einem Orteil Tholeys anzuzünden.

Versuchter Mord – so wertete die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken den Versuch, ein Wohnhaus in Brand zu setzen. Angehörige der Spezialeinheiten des Landespolizeipräsidiums nahmen den Tatverdächtigen in dessen Wohnort Wadern fest. In der Nacht zum 29. Oktober hatte der 32-Jährige nach Angaben der Polizei eine selbst gebaute Brandvorrichtung an der Haustür eines aus Holz errichteten Wohnhauses in einem Tholeyer Ortsteil entzündet. Allerdings verlosch die Vorrichtung von selbst, weshalb die zwei im Haus schlafende Personen unverletzt blieben. Im Rahmen der Ermittlungen durch das Dezernat für Brandermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen den gebürtigen Saarbrücker. Bei einer am 13. November durchgeführten Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler neben Beweismitteln für die versuchte Brandstiftung auch eine scharfe Schusswaffe und eine Selbstschussanlage. Der dadurch bestärkte Tatverdacht führte zur Festnahme. Nach seiner Vorführung wurde der Mann, der sich bislang zum Tatvorwurf nicht geäußert hat, in die JVA Saarbrücken gebracht.