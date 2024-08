SERIE FEINES AUS DER REGION BEI „EBBES VON HEI“ Grimburg hat wieder eine Dorfwirtschaft

Die Burg Grimburg, erbaut ab 1190, hat dem kleinen gleichnamigen Grenzort von Rheinland-Pfalz zum Saarland hin, an der Wadrill gelegen, seinen jetzigen Namen (früher Sauscheid) gegeben. Schon mehr als drei Jahrzehnte ist es her, dass zwei damals urige Dorfwirtschaften, „Beim Wally“, das von der gleichnamigen Wirtin 1993 geschlossen wurde, und das Gasthaus Simon-Paulus, das von Wirtin Lena 1990 geschlossen wurde, in dem landwirtschaftlich geprägten Dorf äußerst beliebte Treffpunkte der Dorfbevölkerung waren. Die lange Zeit ohne Dorfwirtschaft ist nun vorbei: Denn jetzt ist wieder Leben in das 500 Einwohner zählende Dorf gekommen, mit dem Eiden Dorftreff, in der Hauptstraße 30, unweit von der Burg gelegen.