Fechten : Besseringer Geschwisterpaar startet bei Junioren-WM

Anna und Philipp Zens vom Fechterring Hochwald Wadern wollen bei der Junioren-WM eine gute Klinge schlagen. Foto: peter Molter Foto: Peter Molter

Wadern/Besseringen Anna und Philipp Zens vom Fechterring Hochwald Wadern starten diese Woche bei der Junioren-Weltmeisterschaft im ägyptischen Kairo. Die 17-Jährige und ihr drei Jahre älterer Bruder flogen am Ostermontag nach Ägypten und treten am Donnerstag und Freitag im Degen-Wettbewerb an.

Für Philipp ist es altersbedingt der letzte Auftritt bei einer Junioren-WM, für Anna der erste.

Die beiden, die in Besseringen wohnen, treten international für Luxemburg an, weil ihr Vater Luxemburger ist. Nur deshalb sind sie auch in Kairo am Start. Der Deutsche Fechter-Bund hat seine Teilnahme aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.