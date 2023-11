In Wadern starten die Fastnachter Der 11.11. kommt mit Riesenschritten

Ohne Prinzenpaar oder Dreigestirn feiert der Karnevalsverein Graad see lääds Noswendel seine fünfte Jahreszeit. Ging früher im heimischen See-Ort „Bei Hecken“ am Elften im Elften die Post zur Sessionseröffnung ab, so ist es dieses Jahr zwar wieder im gleichen Haus in der Ortsmitte. Die Gaststätte nennt sich nach erfolgter Renovierung durch die neuen Inhaber „Kaffee- und Cocktailbar Faleven“. Mit einem Oktoberfest sowie einer Party zu Halloween hat der renovierte Festsaal seine Bewährungsprobe bestanden.