Fairplay-Preis : „Ich wollte dieses Geschenk nicht haben“

Bardenbach Saarländischer Fußball-Verband zeichnet Bardenbachs Marcel Hammes für besonders faires Verhalten aus.

Es stand einiges auf dem Spiel im März 2020: Abstiegskampf pur zwischen dem SV Bardenbach und dem FV Schwalbach II in der Fußball-Landesliga West. Doch Stürmer Marcel Hammes vom SV Bardenbach scherte sich wenig um diese Begebenheiten. Beim Stand von 0:0 pfiff der Schiedsrichter ein Foulspiel von Schwalbachs Torhüter Nico Wilhelm an Hammes und ahndete dieses mit Elfmeter – die Riesen-Chance zum möglichen Siegtreffer in dem wichtigen Spiel. Doch Hammes blieb fair, signalisierte dem Schiedsrichter, dass es kein Foul war, führte daraufhin den Strafstoß selbst aus – und schob den Ball dabei zum Torhüter zurück. „Ich wollte dieses Geschenk nicht haben, weil es kein Elfmeter war. Ich bin gewohnt, ehrlich zu spielen“, erklärte Hammes seinen Schritt. Bardenbach gewann die Partie trotzdem mit 3:1.