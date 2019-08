Birkenfeld : Fotografin spricht über ihre Arbeit

Lafkus beim Jonglieren (mit Bällen die er gerade von uns geschenkt bekommen hat) neben dem Wasserbüffel seiner Tante Mina, Radhakund, Indien. Foto: Eva Huber/Evafoto

Birkenfeld Zu einem Künstlergespräch mit Eva Huber lädt die Art Gallery 64 in Birkenfeld für den kommenden Donnerstag, 22. August, ein. Ab 14.30 Uhr spricht die Fotografin bei der Finissage zu ihrer Ausstellung „The Inner Light“ über ihre Arbeit in Indien.

Unter anderem sind die Aufnahmen bei der Organisation Braj Care entstanden, welche in Indien verwitwete Frauen und benachteiligte Mädchen unterstützt. Bei ihren Reisen nach Indien hat Eva Huber Porträtfotografien einiger dieser Frauen angefertigt, die derzeit in Birkenfeld zu sehen sind.

Beim Künstlergespräch in der Art Gallery 64 stellt sich Eva Huber aber nicht allein den Fragen. Ebenfalls vor Ort ist Sacinandana Swami, ein Mönch mit deutschen Wurzeln, der ebenfalls bei Braj Care mitwirkt. Als Pilger hat er zahlreiche Orte in ganz Indien besucht.

Frau beim Holztragen, Vrindavan, Indien. Foto: Eva Huber/Eva Huber evafoto