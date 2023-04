Idyllisch gelegener Trefpunkt Saison an der Harteichhütte startet jetzt

An Ostermontag, 10. April, öffnet die idyllisch an der Straße zur Hochwaldalm gelegene Freizeitanlage mit dem traditionellen Frühschoppen offiziell ihre Tore für die kommende Sommersaison. Am Nachmittag um 15 Uhr heißt es für alle Kinder „Auf zum Ostereiersuchen". Dazu gibt es Basteln, tolle Spiele und eine Schminkecke für die Kinder. Das im ehemaligen Wadriller Pflanzgarten vor über 40 Jahren errichtete Freizeitzentrum, das nach dem Noswendeler See, der Alm und Burg Dagstuhl sowie dem Hofgut Dösterhof zu den schönsten touristischen Plätzen zählt, erfreut sich bei Wanderern und Radfahrern sowie Erholungssuchenden alljährlich großer Beliebtheit. Bis Ende Oktober kann die Hütte mit Grillstation sowie Freizeit- und Spieleinrichtungen für Kinder sonn- und feiertags von den Naturliebhabern zur Rast und Erholung aufgesucht werden, aber auch unter der Woche jeweils mittwochs ab 14 Uhr. Für das leibliche Wohl ist dann bestens gesorgt.