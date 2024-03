Zu gleichen Teilen Konzert-Erlös freut gleich zwei Gruppen

Es war ein besonderes Musikerlebnis, das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Koblenz, eines der ältesten Musikkorps der Bundeswehr aus Koblenz, das unter der Stabführung von Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe und der Leitung von Hauptmann Wolfgang Dietrich steht und das im November vergangenen Jahres in der Herbert-Klein-Halle in Wadern zahlreiche Blasmusikliebhaber aus der Hochwaldregion in ihren Bann zog. Das Orchester bot aus seinem umfangreichen musikalischen Repertoire Kompositionen klassischer Art bis hin zu zeitgenössischen Werken sowie Bearbeitungen aus dem Bereich der modernen Unterhaltungsmusik. Dass die traditionelle Militärmusik zur Unterhaltung ebenfalls angeboten wurde, versteht sich wohl von selbst.