Ortsratswahlen in Wadern Mancherorts gab es dicke Überraschungen

In Krettnich ist eine Ära zu Ende gegangen. Seit 2004 saß Christian Leidinger auf dem CDU-Ortsvorsteher-Sessel und hatte seitdem bis zur Wahl die schwarzen Farben vertrauensvoll ohne Partner hochgehalten, letztmalig mit 74 Prozent und sieben Sitzen gegenüber zwei für die SPD, die nunmehr mit 55,47 Prozent und vier Sitzen im Siebener-Gremium stärkste Kraft ist. Ortsvorsteher-Kandidat ist laut Ortsratsliste im städtischen Amtsblatt Christof Wilhelm. Für die CDU stehen 44,53 Prozent und drei Sitze zu Buche. Nach den Querelen in Dagstuhl bei der Ortsvorsteherwahl 2019 hat die SPD diesmal eine satte absolute Mehrheit mit rund 62 Prozent der Stimmen (2019: 43,10 Prozent) erreicht und ist mit sechs Sitzen nicht mehr auf die Hilfe anderer Parteien angewiesen, um mit Horst Albert den neuen Ortsvorsteher küren zu können. Die CDU hat 37,36 Prozent und drei Sitze. In Steinberg hat die SPD mit Ortsvorsteher Michael Dewald ihre ewige Vormachtstellung mit 72,47 Prozent (sieben Sitze) behauptet, derweil Ortsvorsteher Christian Ritz in Bardenbach stattliche 67,35 Prozent der Stimmen für die Genossen verbuchte und mit sechs Sitzen die absolute Mehrheit erhält. Auch in Büschfeld bleibt die SPD am Ruder mit 59,66 Prozent, wobei es bei fünf Sitzen dort mit Markus Krämer einen Nachfolger von Ortsvorsteher Albert Lang geben wird. Derweil hat die CDU mit Ortsvorsteher Markus Wollscheid in Morscholz (75,13 Prozent, sieben Sitze), in Wedern mit Ortsvorsteher Marc Adams (51,27 Prozent, fünf Sitze) und Lockweiler (62,25 Prozent, sechs Sitze) mit Ortsvorsteher Konrad Schmidt ihre Hochburgen verteidigt. In Nunkirchen erreicht Amtsinhaberin Patrizia Mötzel mit ihrer Liste Pro Hochwald 62,10 Prozent und erringt acht von insgesamt elf Sitzen.