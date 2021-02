Orscholz : Schüler zeigen ihr Können beim Planspiel Börse

Orscholz Eine Gruppe der Gemeinschaftsschule an der Saarschleife freut sich über den dritten Platz auf Kreisebene.

Die Schülergruppe „Got Ur Money“ von der Gemeinschaftsschule an der Saarschleife in Orscholz hat einen dritten Platz auf Kreisebene beim Planspiel Börse belegt. Dies gab die Schule bekannt. Die erfolgreiche Gruppe besteht aus Dorothée Kroke, Christine Steinke, Raimondo Gaglio und Alexander Ulrich, die alle in der Klassenstufe elf sind. Im Landesvergleich landete die Orscholzer Gruppe auf Rang 21, auf der deutschlandweiten Rangliste belegt „Got Ur Money“ Platz 946, wie die Schule weiter berichtet.

Jedes Jahr nehmen zahlreiche Gruppen der Gemeinschaftsschule an der Saarschleife in Orscholz an dem bundesweit ausgetragenen Wettbewerb teil, wie die Schule weiter berichtet. In diesem Jahr waren insgesamt 16 Schülergruppen der Klassenstufen neun, zehn und elf beim Planspiel Börse dabei. Die Schule investiert das dabei gewonnene Preisgeld in Höhe von 100 Euro nach eigener Aussage in die Anschaffung neuer digitaler Endgeräte für die Oberstufe.