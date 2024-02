Prominente Tipps fürs Planspiel Das Planspiel führte sie in die große Politik

Auch die politische Karriere von Emily Vontz begann mit diesem Planspiel, denn sie war vor einigen Jahren als Schülerin des HWG selbst Teilnehmerin des MEP in Berlin. Sie erzählte, dass ihre Erfahrungen als Delegierte in Berlin, als deutsche Delegierte beim internationalen MEP und schließlich ihre Rolle als Ausschussvorsitzende beim MEP in Berlin ihre Persönlichkeit geprägt und ihr Interesse an Politik geweckt hätten. „Man lernt vieles, was man sonst in der Schule nicht lernt“, erzählte sie ihren Nachfolgern und appellierte an sie, sich vom „MEP-Spirit“ anstecken zu lassen und sich auch später politisch zu engagieren: „Gerade die aktuelle Situation in Deutschland macht deutlich, dass junge Leute über Politik Bescheid wissen müssen. Politik braucht das Engagement der jungen Menschen.“