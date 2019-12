HWG in Wadern : Zwei Schüler gießen ihre eigene Schulglocke

Wadern Weihbischof Robert Brahm hat kürzlich das Werk zweier Elftklässler am Hochwaldgymnasium in Wadern eingesegnet.

Der Weihbischof nahm die Einsegnung der Schulglocke vor. Diese ist 65 Kilogramm schwer, hat einen Durchmesser von 47 Zentimetern und den Schlagton gis hoch zwei. „Für mich und meine Arbeit ist es wichtig zu wissen, was junge Menschen so im alltäglichen Leben bewegt und motiviert“, sagt der Weihbischof zu seinem erneuten Besuch am HWG.

Zuerst wird der Kern grob aus Backsteinen entsprechend einer vorgeplanten Glockenrippe nachgemauert. Dann werden erst grobe Lehmschichten aufgetragen und später immer feinere, wodurch die Glocke eine glatte Innenfläche erhalten soll. Nach dem Kern wird als zweites Formteil die falsche Glocke geformt, die das exakte Modell der späteren Bronzeglocke darstellt und deswegen eine besonders glatte Oberfläche aufweisen soll. Auf der falschen Glocke wird zuletzt die Inschrift aus Wachs aufgeklebt und dann kann mit dem Bau des dritten Formteils, des Mantels, begonnen werden. Der Mantel wird ebenfalls aus Lehm gefertigt und nach dem Ausbrennen der gesamten Form von der falschen Glocke abgehoben. Diese wird dann entfernt und durch das Aufsetzten des Mantels auf den Kern entsteht ein Hohlraum, der später beim Gießen mit Bronze gefüllt wird. Die gegossene Glocke in ihrer Form wird in einem Erdloch abgekühlt, später freigelegt, Mantel zerschlagen, frei gestrahlt, gebürstet und poliert.

Zunächst erklärten die Elftklässler ihrem Besuch die Herstellungsweise einer solchen Glocke, von einem ersten Plan bis zum Guss. Buchheit musste eingestehen, dass es bereits zwei Fehlversuche im vergangen Jahr gab. Der erste Guss scheiterte aufgrund von Entlüftungsproblemen innerhalb der Sandform, so dass nur eine halbe Glocke gegossen werden konnte. Mit gleicher Formtechnik misslang auch der zweite Versuch, worauf er sich beim dritten Versuch für die traditionelle Glockenform aus Lehm entscheiden hatte. „Im Oktober vergangenen Jahres begann ich mit dem Mauern des Ziegelsteinkerns für die neue Glockenform, nach einer zuvor konzipierten Glockenrippe. Parallel zum Bau der Glockenform beschäftigte ich mich sehr viel mit Eisenguss und mit meinem Kupolofen. Nach einem Jahr war die Glockenform endlich soweit fertiggestellt, dass ich den Mantel abheben und die Form gussfertig machen konnte“, erzählte er weiter. Der Guss, für den 70 Kilogramm Bronze im Kupolofen bei 2000 Grad geschmolzen werden mussten, erfolgte in 40 Sekunden. „Das Ergebnis steht hier vor Ihnen“, zeigte Buchheit mit viel Stolz auf die an einem Gestell befestigte Schulglocke, die ihren Platz an einem besonderen Ort auf dem Schulhof erhalten wird.