Neuer Busbahnhof in Wadern : Neuer Busbahnhof an der Graf-Anton-Schule

Wadern Vier barrierefreie Haltestellen helfen ab sofort dabei, dass die Schüler in Wadern zum Unterricht und wieder nach Hause kommen.

An der Graf-Anton-Schule in Wadern geht es jetzt rund – zumindest auf dem neu gestalteten Busbahnhof. Diesen hat Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich nach Abschluss der Bauarbeiten nun zusammen mit vielen Gästen eingeweiht. „Die heutige Freigabe des Busbahnhofes ist das I-Tüpfelchen auf eine Reihe von öffentlichen Projekten für unsere Schule, die jetzt rundum wie geleckt aussieht“, sagte Schulleiterin Christine Leinen bei der Begrüßung der Gäste. „Dies zeigt mir, dass unserem Träger, dem Kreis mit Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich an der Spitze, unsere Schule doch sehr am Herzen liegt. Dieser Busbahnhof ist eine Wertschätzung für unsere pädagogische Arbeit, zumal unsere Schüler bereits in angenehmer Atmosphäre unterrichtet werden.“