Täter bislang unbekannt : Neun Anzeigen wegen Sachbeschädigung in Lockweiler

Lockweiler In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Lockweiler zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Die Polizei hofft auf Hinweise zu den Tätern.

Neun Anzeigen wegen Sachbeschädigung sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Lockweiler bei der Polizei eingegangen. Bisher unbekannte Täter haben entlang der Ortseinfahrt an mehreren Häusern die Scheiben mit Steinen eingeworfen, Anwesen mit Farbe beschmiert und Türschlösser manipuliert, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Nordsaarland.