Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Haus in Nunkirchen

(Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Nunkirchen Unbekannte sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Nunkirchen eingebrochen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 17.20 Uhr und 21.20 Uhr, als die Bewohner nicht zu Hause waren.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Täter brachen eine Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes in der Straße „Am Felswäldchen“ auf und gelangten so hinein. Dort stahlen sie mehrere Gegenstände.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch bei kurzzeitigem Verlassen des Hauses Fenster und Terrassentüren zu schließen sind. Außerdem sollen Rollläden hinabgelassen werden. Dies gilt vor allem an der Rückseite von Häusern.