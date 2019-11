Gewerkschaft ehrt Mitglieder in Morscholz : „Klimaschutz mit sozialer Verantwortung “

Morscholz Der IG BCE fehlt ein schlüssiges Konzept zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Ein solches forderte Rolf Welter von der Ortsgruppe Mittlerer Hochwald beim Familienabend seiner Gewerkschaft ein.

Rolf Welter, Vorsitzender der Ortsgruppe Mittlerer Hochwald, betonte in seiner Begrüßungsansprache, dass man heute in einer Zeit großer Veränderungen und damit wachsender Verunsicherungen lebe. „Kriege, Konflikte, Zerstörungen in der ganzen Welt, Millionen von Flüchtlingen, Klimaveränderungen mit Naturkatastrophen bedrücken uns“, sagte Welter. Die Energiewende, der Umstieg von fossilen Brennstoffen und Kernenergie auf erneuerbare Energien sowie der Kompromiss zum Kohleausstieg bis 2038 treffen die Arbeitsplätze. In Anbindung an diesen Kompromiss hat die Bundesregierung das Klimapaket 2030 verabschiedet. Dessen Eckpunkte und die Weichenstellungen, diese Klimaziele zu erreichen, sind von Bedeutung für die Beschäftigten dieser Branchen und Betriebe.