Bürgermeister Jochen Kuttler – mit Schild in der Hand – sowie Ortsvorsteher Josef Serwe (links von ihm) und LfS-Mitarbeiter Wolfgang Sauer (rechts) räumten eigenhändig die Sperrschilder aus dem Weg, so dass die neu renovierte Ortsdurchfahrt Primsstraße in Lockweiler wieder frei befahrbar ist. Foto: eb