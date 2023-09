Stadtduell in Wadern Verlieren ist erlaubt – aber nicht im Derby

Am 28. Mai gingen die Köpfe beim FC Noswendel Wadern und der SG Wadrill-Sitzerath nach unten. Beide Vereine mussten aus der Fußball-Verbandsliga Süd-West in die Landesliga West absteigen. Der FC verlor in Walpershofen mit 2:4, wäre bei einem Sieg Verbandsligist geblieben. Noch enger war es für Wadrill-Sitzerath: Die SG besiegte Reimsbach 4:1, musste dennoch runter, da die SF Rehlingen-Fremersdorf beim 1:1 gegen die SG Großrosseln-St. Nikolaus punktete und die SG Perl-Besch den SV Wahlen-Niederlosheim mit 9:2 abfertigte. Da Wadrill-Sitzerath im direkten Vergleich die schlechtesten Karten hatte, musste die SG absteigen.