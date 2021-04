DRK Wadern ehrt langjährige Blutspender : Ein Dankeschön für zusammen 400 Spenden

Wadern Die DRK-Ortsvereine der Stadt Wadern haben sich – coronakonform – bei besonders treuen und langjährigen Blutspendern bedankt.

Verboten war im vergangenen Jahr fürs Rote Kreuz nicht nur, bei den Blutspendenterminen der treuen Kundschaft einen Imbiss mit Getränken zu reichen oder sich im geselligen Gespräch unter Gleichgesinnten auszutauschen. Nicht möglich war auch die Durchführung der üblichen Ehrungen für die treuen Mehrfach-Blutspender. Diese hat der DRK-Stadtverband nunmehr in einer pandemiegerechten Zusammenkunft auf der Treppe der Herbert-Klein-Halle in Wadern nachgeholt.

Zum jüngsten Blutspendetermin in der Waderner Herbert-Klein-Halle vor wenigen Tagen kam mit 339 Blutspenderinnen und Blutspendern wieder eine ordentliche Anzahl zum Aderlass. „Davon waren 14 Erstspender dabei“, sagte Manfred Mörsdorf, Sprecher der beteiligten DRK-Ortsvereine aus der Stadt Wadern. Mörsdorf hat aber auch einen Blick in die Spenderdaten geworfen und hierbei festgestellt, dass die Gruppe der 65- bis 75-jährigen Blutspenderinnen und Blutspender doch eher den Weg in zum Aderlass meidet. Wohl aus bekannten Gründen. Umso mehr freut sich der Rotkreuzler über die 14 Erstlinge, nicht nur im Alter ab 18 Jahren, auch deutlich Ältere kommen zum ersten Mal. „Für ‚Nachschub‘ ist damit zwar nicht genügend, aber dennoch immerhin gesorgt“, findet Mörsdorf.

„Sie tragen mit ihrem freiwilligen Engagement einen großen Teil dazu bei, dass andere Menschen überleben können, denn ohne das Lebenselixier sind das beste Krankenhaus und auch der beste Arzt machtlos“, würdigte Mörsdorf das mitmenschliche Verhalten der Jubilare, die sich irgendwann mal aus unterschiedlichen Gründen einen Ruck gegeben haben, und regelmäßig zum Blutspenden kommen. So zu handeln sei leider nicht selbstverständlich, von daher umso lobenswerter, stets wieder zu kommen. Der 72-jährige Wolbers sagte, dass es anfangs bei ihm finanzielle Gründe waren, Blut zu spenden, denn in der Studentenzeit Anfang der 70er Jahre sei man auf jeden Pfennig angewiesen gewesen. „Um weiterhin Gutes zu tun, bin ich dann dabei geblieben, zumal es auch eine Gesundheitsvorsorge ist“, nannte er eine Erklärung für sein weiteres Kommen. Paul Schmitt (67 Jahre) ist durch und durch DRKler. In seiner Jugendzeit hat den Ortsverein Wedern 1965 mitbegründet. „Als ich dann 18 wurde, durfte ich zum Blutspenden gehen, was für mich dann eine Selbstverständlichkeit bis zum heutigen Tag war und ist“, erzählt Schmitt, der heute als zuständiger Beauftragter für das Blutspenden die Termine in der Hochwaldstadt organisiert.