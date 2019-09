Wadern Der Waderner Stadtrat stimmt für die Vereinbarung mit Projektentwickler Abo-Wind: Der Abstand zu Häusern wird vergrößert.

Mit großer Mehrheit hat der Waderner Stadtrat diesem Vertrag zugestimmt – mit 27 Ja- gegenüber zwei Nein-Stimmen. CDU-Fraktionsmitglied Günter Möcks, Vorsitzender der Bürgerinitiative (BI) Wenzelstein, die sich gegen den geplanten Windpark wehrte, hatte sich bei diesem Tagesordnungspunkt als befangen erklärt und sich in die Reihe der Zuhörer gesetzt – ebenso SPD-Mitglied Eric Ongania, der sich auch in der BI engagiert. Mit der Vereinbarung geht nach den Worten von Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler eine Sache zu Ende, die „uns über mehrere Jahre hinweg beschäftigt“ hat. „Um eine ordnungsgemäße Entwicklung am Wenzelstein zu ermöglichen, hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 10. Oktober 2016 den Beschluss gefasst, einen Bebauungsplan für den Bereich Wenzelstein aufzustellen.“ Dabei konnte es nach seiner Darstellung schon aus rein rechtlichen Gründen nie darum gehen, die Nutzung von Windkraft an diesem Ort zu verhindern, sondern darum, eine geordnete Entwicklung zu ermöglichen.