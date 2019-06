Stadtfest : Drei Tage feiert Wadern seinen „Maad“

Wadern Das Stadtfest startet am Freitag mit einem Stadtlauf. Zudem haben sich zahlreiche Bands für die Fete angekündigt.

Viele bezeichnen es als Höhepunkt im Hochwaldraum: das Stadtfest „Waderner Maad“. Viel Musik ist bei der dreitägigen Fete in der Innenstadt angesagt, ebenso viel Sport. Das Open-Air startet am Freitag, 14. Juni, und geht bis Sonntag, 16. Juni. Um 18 Uhr am Freitag wird Graf Joseph Anton mit der Schirmherrin Heike Meißner, der technisch-administrativen Geschäftsführerin des Leibniz-Zentrums für Informatik Schloss Dagstuhl, zur Eröffnung den ersten Krug erheben und den Startschuss für den Stadtlauf abfeuern.