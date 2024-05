Komplexes Etat-Konstrukt Wadern will mehr als 17 Millionen Euro ausgeben – wofür das Geld investiert wird

Der neue Haushalt der Stadt Wadern, er ist ein komplexes Konstrukt. Und das liegt nicht nur daran, dass er sich auf die beiden Jahre 2024 und 2025 erstreckt, also ein Doppelhaushalt ist. Der von der Verwaltung vorgelegte Haushaltsentwurf, über den der Stadtrat unlängst beriet, ist von den Mehrheitsfraktionen im Rat nochmals überarbeitet und ergänzt worden – was dazu führte, dass die Haushaltsberatung im Rat fast drei Stunden in Anspruch nahm, ehe ein Beschluss gefasst wurde.