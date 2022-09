„Dörfer im Gespräch“ : Menschen aus Morscholz sprechen über Förderung der Gesundheit

Morscholz Das Projekt „Gesundheits- und Präventionslandkreis Merzig-Wadern“ klärt über Angebote und Aktivitäten zur Prävention auf und stellt Aktionen vor.

Gesundheitsförderung und Prävention sind am Mittwoch, 28. September, Thema im Bürgerhaus in Morscholz. Dorthin lädt der Landkreis Merzig-Wadern im Zusammenhang des Projektes Dörfer im Gespräch ein. Beginn ist um 17 Uhr.

Jenny Gimmler vom Projektbüro Gesundheits- und Präventionslandkreis Merzig-Wadern wird das Thema am Mittwoch in Morscholz grundsätzlich beleuchten. Dabei wird sie die Aktivitäten und Angebote zur Unterstützung sowie die Möglichkeiten der Kommunen zur Prävention näher erläutern. Außerdem stellt der Ortsvorsteher Markus Wollscheid Projekte und Aktivitäten in Morscholz vor, welche die Gesundheitsförderung und Prävention aktiv unterstützen. Im Anschluss wird ausreichend Zeit für Austausch und Fragen sein, verspricht der Landkreis Merzig-Wadern in seiner Ankündigung.