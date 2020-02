Steinberg Die Nordsaarlandklinik ist endlich da: Zum 3 x 11-Jahre-Jubiläums der Närrischen Drei, Damenturnverein, Sportverein und Alte Herren Steinberg, ist die Klinik im Hause St. Erhard in Stäämrisch eröffnet worden. Es behandeln Professor Dr. Daachlatt, Facharzt für Frauenheilkunde und Inneres, sowie Dr.med. Jonathan, Facharzt für Anästhesie, der alle Kranken flach legen kann.

Mit Sister Act stürmten die Hot Dancing Chicken die Bühne und entführten die Narren tänzerisch zu einer gelungenen Zeitreise: Melodien aus Men in Black, Fluch der Karibik, Beverly Hills Cop und Bollywood erklangen. Zwei Bundeswehrsoldaten nahmen die Zuhörer mit in eine Kaserne, in der das Soldatenleben nur ganz schwer zu ertragen war, wie sie berichteten. Ein Junggeselle klagte über die Tücken und Unannehmlichkeiten des Single-Daseins. „Die Mama mit ihrer Waschmaschine fehlt halt an allen Ecken“, lautete sein Fazit. Die Mitglieder des Männerballetts stürmten als Heimwerker, Bauarbeiter und Baggerfahrer die Bühne und läuteten das große Finale mit allen Akteuren ein.