Alle zu Fuß erreichbar : Zwanzig Waderner Ausstellungen an einem Tag

Wadern Am Palmsonntag steht die Waderner Kunstroute an. Zahlreiche Künstler zeigen dann ihre Arbeiten, und alles ist zu Fuß erreichbar.

Wer es bunt und kreativ mag, der ist bei der KUWA genau richtig, versprechen die Veranstalter: Dort kann jeder zu Fuß rund 20 Bildergalerien im Stadtzentrum entdecken, wenn sich die Waderner Geschäfte in Ausstellungsräume verwandeln. Das Konzept, flanieren und dabei Kunst genießen, lockt bereits seit zehn Jahren zahlreiche Besucher in die Innenstadt von Wadern. Regionale und überregionale Künstler versammeln sich in den örtlichen Geschäften und stellen ihre Werke aus. Auf dem Marktplatz sorgen Luigi Botta und seine Band für die passende Stimmung. Für Montmartre-Flair sorgen hier die im Freien malenden KünstIer wie Igor Mikhailov, Tanja Bach und Christian Gödert.

Die KUWA wurde 2008 von der Stadt Wadern in Zusammenarbeit mit der Galerie Multi Koppes ins Leben gerufen. Seither ist sie fester Bestandteil des Waderner Frühlings und aus dem Gesamtprogramm nicht mehr wegzudenken. Vor allem der gute Zuspruch der Besucher, Künstler und Geschäftsleute spornt die Macher jedes Jahr aufs Neue an. „Kunst sollten alle überall genießen können. Dafür muss man nicht unbedingt in ein Museum oder eine Galerie gehen“, sagt der Mitinitiator Jörg Koppes. Weit entfernt von Museumssterilität trifft man hier auf Kunst zum „Anfassen“. Ob Buchhandlung, Reisebüro, Friseur, Optiker, Gaststätte, Nagelstudio, Schuh-, oder Blumengeschäft – die engagierten Waderner Geschäfte werden zum bunten Ausstellungsort. Das Besondere an der KUWA ist, dass die meisten Künstler an diesem Tag vor Ort sind. So können alle Kunst- und Kulturfreunde nicht nur die Kunstwerke, sondern auch die Künstler selber kennenlernen – und das ohne Eintrittsgeld. Außerdem vermittelt ein Flyer mit Angaben zu allen Künstlern, den Geschäften und einer Karte eine gute Übersicht über die Kunst-Route. Das Faltblatt ist kostenlos im Rathaus der Stadt Wadern, den örtlichen Geschäften und zum Download unter www.wadern.de erhältlich.