Großer Stern für Geschäftsfrau : Karnevalisten verleihen Großen Stern an Waderner Unternehmen

Wadern Eine Sessionseröffnung der KG Mir gen us net von 1897 Wadern geht nicht ohne eine Verleihung des Ordens Großer Stern über die Bühne. Er würdigt besondere Verdienste zum Erhalt und zur Förderung des karnevalistischen Brauchtums in der Stadt Wadern.

„Wir als KG 1897 haben mit dem Haco-Center, beide sind aufgrund ihrer Jahrzehnte lang andauernden Geschichte und Tradition nicht mehr aus Wadern wegzudenken, einen Partner an der Seite, der uns über einige Generationen hinweg tatkräftig unterstützt hat“, sagte Elferratspräsident Stefan Regert. „Denn ohne diesen Rat und diese Tat wäre vieles an der Waderner Faasend nicht möglich gewesen.“ So geht die Ehrung nach seinen Worten stellvertretend an Susanne Birtel, Geschäftsführerin des familiengeführten Unternehmens als Zeichen großer Dankbarkeit. Zudem wünsche er sich, noch viele Jahre erfolgreich zusammenzuarbeiten.