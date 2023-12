Die Grußworte der Ehrengäste In ihren Grußworten loben die Ehrengäste die Vereinsarbeit

Nur dass die große Weltgeschichte gut dokumentiert sei, die lokale Geschichte jedoch selten. „Das sei in Wadern Gott sei Dank anders“, merkte der Verwaltungschef an, der die Mitglieder des Vereins für Heimatkunde Wadern dafür lobte, die „Fahne der lokalen Geschichte“ hochzuhalten, und damit einen wichtigen Beitrag leisten, dass Menschen Heimat auch als Heimat begreifen. Die Stadt Wadern unterstütze dieses Engagement, wo immer sie könne, wie der Einsatz für das Stadtmuseum beweise. „Geschichte hat bei uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Zuhause. Dass dem so ist, hat auch viel mit dem Engagement des Vereins für Heimatkunde Wadern zu tun. Dafür meinen herzlichen Dank.“