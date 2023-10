Besuch an Ort und Stelle Unterwegs für Bedürftige im Kaukasus

„Die Spendenbereitschaft und die Patenschaften gehen auch nach 20 Jahren weiter“, sagt Gerhard Müller vom Initiativkreis Georgienhilfe. Waren es in den Jahren bis 2012 noch Hilfsaktionen, die mit Lkws durchgeführt wurden, so finden nun, wegen der hohen Transportkosten, Überweisungen auf das Spendenkonto in Georgien statt, mit denen vor Ort lebensnotwendige Artikel gekauft werden. Unterstützt werden vorwiegend kinderreiche Familien und alte Menschen, die von Armut betroffen sind. Die Georgienhilfe selbst betreibt ein Spendenkonto bei der Sparkasse Merzig-Wadern.