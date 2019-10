Weiskirchen : . . . aber bitte mit „Didi“

Info

Dietmar Veauthier nennt sich „Didi“, ist gelernter Tischlermeister, und sein Herz schlägt seit seiner Jugend für den längst verstorbenen Sänger und Pianisten Udo Jürgens. Schon früh konnte er seine Stimme bei kleineren Feiern unter Beweis stellen. Was mit seinem Hobby begann, hat sich durch viele Erfolge und Auftritte zur meist gebuchten Udo-Jürgens-Show in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich entwickelt. Dies blieb auch den Medien nicht verborgen, und so kam es, das ARD (Krone der Volksmusik) und ZDF (Udo Jürgens Geburtstagsgala) „Didi“ engagierten.

Udo-Jürgens-Double „Didi“ ließ sein Publikum jetzt in Weiskirchen mit jedem Song in Erinnerungen schwelgen. Zu der kostenlosen Veranstaltung hatte die Gemeinde Weiskirchen in Zusammenarbeit mit dem Kreiskulturzentrum Villa Fuchs eingeladen.