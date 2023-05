Vorschriften machen kreativ Der schiefe Maibaum von Noswendel

Das Maibaum-Aufstellen in Noswendel endete im Wasser. Der Maibaum, eine stolz gewachsene Birke und mit Farbbändern geschmückt, steht nicht wie früher üblich kerzengerade Richtung Himmel, sondern hängt schräg über dem kleinen See im Freizeitzentrum in der Dorfmitte. „Damit haben wir der Tradition des Maibaum-Aufstellens wohl genüge getan, aber auch nicht gegen die rechtlichen Vorschriften verstoßen“, freut sich das Team der Noswendeler Maibaumaufsteller über ihre Idee und die gelungene Aktion. Dass am ersten Maifeiertag dieses Bild für viel Gesprächsstoff bei den Besuchern und Gästen im Freizeitzentrum sowie bei den Einheimischen sorgte, versteht sich wohl von selbst.