Ein Jahrundert im Dienst der Musik Kirchenchor hält seit 100 Jahren zusammen

100 Jahre im Dienste der musica sacra – für den Kirchenchor St. Wolfgang, gegründet 1924, war dieser runde Geburtstag ein besonderer Grund, seine inaktiven und aktiven Mitglieder in den Bürgersaal einzuladen, um in geselligem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen gebührend zu feiern. Mit drei stimmungsvollen Liedbeiträgen läuteten die 24 Chorsängerinnen und Chorsänger den kurzweiligen Nachmittag ein, in dessen Mittelpunkt die Ehrung zahlreicher Mitglieder stand. „Wir dürfen stolz darauf sein, dass wir mit unserer tollen Chorgemeinschaft unter dem sehr engagierten und langjährigen Dirigat von Bernd Lang immer wieder zu einem lebendigen und kulturellen Leben unseres Heimatortes beitragen können“, begrüßte Vorsitzende Maria Paulus ihre Gäste. Unter ihnen weilte mit 93 Jahren auch Ehrenmitglied Inge Wollscheid sowie Pastor Stefan Sänger in Vertretung des Präses und Pastors Axel Feldmann.