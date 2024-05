CDU lehnt Haushalt ab Ratsmehrheit stockt Mittel für Investitionen nochmals auf

Wadern · Die klare Mehrheit im Waderner Stadtrat hat den Haushalt für 2024 und 2025 ´gebilligt. Widerstand kam jedoch von einer Fraktion. Sie zweifelt an, ob alles, was im Haushalt an Projekten vorgesehen wurde, auch tatsächlich umgesetzt wird.

03.05.2024 , 18:55 Uhr

In Wadern soll in den kommenden Jahren viel investiert werden. Foto: www.luftbilder-saarpfalz.de