Lichtspiele haben an Fastnacht geöffnet Doppelte Musikgeschichte in den Kinos

Auch in Wadern öffnet das Kino am Wochenende. Die Filmfreunde der Lichtspiele Wadern zeigen am Fastnachts-Freitag, 9. Februar, 20 Uhr, die amerikanische Musicalverfilmung „Rock of Ages“. „Rock of Ages“ ist ein mit zahlreichen Pop-Klassikern gefülltes Musical über die Hard-Rock-Ära der frühen 1980er und ihren Superstar Tom Cruise aka Stacee Jaxx. Inhalt: Der Großstadtjunge Drew und Sherrie, die vom Land kommt, lernen sich 1987 auf dem legendären Sunset Strip in Los Angeles kennen und sind sofort voneinander angetan. Beide träumen von Hollywood und wollen ihr Glück als Rockmusiker versuchen um vielleicht irgendwann im berühmten Club Rock of Ages auftreten, ganz so wie ihr Idol Stacee Jaxx. Doch das ist gar nicht so einfach, zumal die Organisation um Patricia Whitmore versucht, die Partymeile aufzulösen. Und auch in ihrer Beziehung läuft es nicht gut, denn immer wieder werden Drew und Sherrie Steine in den Weg gelegt. Mit Songs von Glam-Metal-Bands wie Journey, Poison, Asia oder Bon Jovi untermalt, zeigt Regisseur Adam Shankman in dieser Musical-Adaption die Geschichte einer großen Liebe während der rockigen 80er. „Rock of Ages“ beruht auf dem großen gleichnamigen Broadway-Erfolg und wurde von Adam Shankman inszeniert, der bereits für das Remake von Hairspray verantwortlich war.