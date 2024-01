Viele werden es vermissen Mit Castello Bianco endet in Lockweiler eine Ära

Nach 37 Jahren geht in Lockweiler eine Institution zu Ende: Giuseppe Palermo hat zum 31. Dezember letzten Jahres das Hotel Restaurant Castello Bianco in Lockweiler geschlossen. „Nach so einer langen Zeit fällt mir die Entscheidung nicht leicht, aber es ist nun an der Zeit aufzuhören“, sagt Palermo nicht ohne Wehmut. Und seine Frau Evi fügt hinzu: „Giuseppe war im Hochwald eine Marke“. Es war seine Profession, ein ehrlicher Gastgeber zu sein, dem nie etwas zu viel war.“