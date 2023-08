Besuch aus Pennsylvania Diesmal waren die Amerikaner mit Reisen dran

Etliche Jahre ruhte der Schüleraustausch des Hochwaldgymnasiums (HWG) in Wadern mit der damaligen Partnerschule Senior Highschool in Davis (Kalifornien). Lehrerin Daniela Hans war es Anfang des Jahres gelungen, wieder eine Partnerschule in Nordamerika ausfindig zu machen und für einen Schüleraustausch zu begeistern. Im Rahmen des German-American Partnership Program (GAPP) konnten bereits im März dieses Jahres 18 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 und 11 des HWG mit Englisch-Lehrerin Daniela Hans in die USA fliegen – für viele der Hochwälder eine erste Reise über den Großen Teich. Sie waren zusammen mit einem weiteren Lehrer, Rainer Vogel, zu Gast bei gleichaltrigen Schülern an der Hollidaysburg Area Senior Highschool in Pennsylvania. Nach vielen schönen Erlebnissen und Begegnungen innerhalb von drei Wochen in den USA und dem Versprechen, sich bald wiederzusehen, wurde die Heimreise damals angetreten.