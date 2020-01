Hintergrund : Das hat die frisch sanierte Mehrzweckhalle zu bieten

Lockweiler/Krettnich An der 1971 erbauten Mehrzweck- und Schulsporthalle, bestehend aus einem eingeschossigen Sozialtrakt mit angebautem Hallenkörper, wurden im ersten Bauabschnitt in den Jahren 2015 und 2016 die Flachdächer der Halle und des Sozialtraktes aufgrund von Undichtigkeiten und energetischer Mängel erneuert.

Von April 2018 bis November 2019 lief der zweite Bauabschnitt, die Kernsanierung der Mehrzweckhalle in Lockweiler. Im Zusammenhang mit der Kernsanierung wurden aus energetischen Gründen alle alten Fenster ausgetauscht sowie am gesamten Hallenkomplex ein Wärmedämmverbundsystem angebracht. Im Sockelbereich wurden die Außenwände in Teilbereichen bis zur Fundamentkante freigelegt und erhielten eine neue Abdichtung und eine Perimeterdämmung. Ebenfalls wurde das noch alte Pultdach auf dem angebauten Geräteraum erneuert. Alle Dächer wurden neu aufgebaut und energetisch saniert. Außerdem wurden bei der Kernsanierung die gesamte Halle und der Sozialtrakt innen entkernt und vollständig neu aufgebaut. Dazu gehörten unter anderem eine neue Lüftungsanlage mit 77-prozentiger Wärmerückgewinnung, eine Deckenstrahlheizung mit Heizleitungen in den Deckenpaneelen in Verbindung mit einer Heizdecke aus Metall sowie ein turniergeeigneter und flächenelastischer Sportboden, der gleichzeitig für Bühnen und Bestuhlung geeignet ist. Dazu ist ein Prallschutz rundum eingebaut mit gelochten Platten zur Verbesserung der Akustik.