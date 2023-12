Wadrill Löstertals Tennis-Damen feiern Titel

Lediglich einmal musste sich die Mannschaft um Kapitänin Nicole Besch geschlagen geben – am letzten Spieltag beim 2:12 gegen die SG Stennweiler/Hüttigweiler, als der Titel bereits längst feststand. Ansonsten gab es Siege gegen den TC Hasborn II und den TuS Neunkirchen (jeweils 14:0), in St. Wendel (9:5) sowie in Rohrbach (10:4). Gegen den TC Oberkirchen II gab es zudem ein 7:7.