Polizei sucht Hinweise : Dach von Häuschen am Angelweiher beschädigt

(Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag ein Holzhäuschen an der Angelweiher-Anlage in Bardenbach beschädigt. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, rissen sie das Halteschild an dem Häuschen ab, das als Buswartehäuschen hergerichtete ist, wobei auch das Dach beschädigt wurde.