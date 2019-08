Wadern : Karibisches Flair auf dem Waderner Marktplatz mit Cuban Affairs

Wadern Die Band „Cuban Affairs“ will am Samstag, 31. August, zum Abschluss des Waderner Marktsommers mit ihren Latino-Rhythmen einheizen. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr auf dem Marktplatz.

Ebendieser Musik haben sich die Musiker von Cuban Affairs verschrieben. Die vierköpfige Gruppe spielt kubanische und südamerikanische Musik in der Besetzung Gesang, Piano, Bass und Percussion. Die Band besteht seit Oktober 2008. Sie wird musikalisch geleitet von der kubanischen Pianistin Dalia Prada Noa, die in Kuba mit der Formation Son Damas bekannt wurde. Die Rhythmusgruppe wird gebildet von dem Perkussionisten Benno Trapp an den Congas und dem Bassisten Hans-Werner Spreizer.