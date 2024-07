Wechsel an der Spitze Eine Frau führt jetzt Rotarier Lebach-Wadern an

Nach einem Jahr Vorsitz im Jubiläumsjahr des Rotary Clubs Lebach-Wadern übergibt Alt-Präsident Tobias Gimmler den Staffelstab an seine Nachfolgerin, Christiane Thewes aus Lebach. Am 1. Juli führte in gewohnt souveräner Manier Manfred Grub, mit 83 Jahren ältestes Gründungsmitglied des vor 50 Jahren gegründeten, wohltätigen Clubs, die Ämterübergabe im Parkhotel Weiskirchen durch. Als bisher zweite Präsidentin des Clubs wurde Christiane Thewes die Ehrenamtskette und die Clubcharta überreicht und ihr somit die Verantwortung über den Club übertragen.