Neugründung : Das ist der Sozialflügel der CDU Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Der Kreisverband der Christlich-Demokratischen-Arbeitnehmerschaft (CDA) will die finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen junger Arbeitnehmer verbessern.

Es gibt nun auch im Kreis Merzig-Wadern einen Kreisverband der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA, siehe Infobox). Vor wenigen Wochen hat sich die CDA im Landkreis formell konstituiert – nach eigenen Angaben als erster Kreisverband in Deutschland, der sich rein digital gegründet hat, in Form einer Videokonferenz. Mit der Neugründung des Kreisverbandes Merzig-Wadern ist die CDA nunmehr wieder flächendeckend im Saarland vertreten.

In der virtuellen Sitzung, die von dem CDA-Landesvorsitzenden Marc Speicher geleitet wurde, ist Michael Leibig (Wadern) einstimmig zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt worden. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Esther Schwarz (Merzig) und Michael Molitor (Wadern) gewählt. „Mir ist es ein starkes Bedürfnis, den Arbeitnehmern in unserem Landkreis eine stärkere Stimme zu geben“, betont der frisch gewählte Kreisvorsitzende Michael Leibig und führt weiter aus: „Wir haben so viele sozialpolitische Themen, die es zu betreuen gilt. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie haben viele Arbeitnehmer Existenzängste. Kurzarbeitergeld oder finanzieller Ausgleich im Homeoffice sind nur einige Beispiele in der Corona-Pandemie, die es auszuloten gilt“.