Benefizkonzert in Löstertal : Chor singt zu Gunsten der Flutopfer aus dem Ahrtal

Unter ihrem neuen Chorleiter Bernd Brachmann (rechts) haben die Sängerinnen und Sänger für ihr Benefizkonzert geprobt. Foto: Brücker Erich

Löstertal Der Gemischte Chor Sing’n‘Pray Löstertal veranstaltet am Sonntag, 11. September, um 17 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Kostenbach ein Benefizkonzert zu Gunsten der Flutopfer vom Ahrtal. „Dieses Konzert sollte eigentlich schon im vorigen Advent stattfinden, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.