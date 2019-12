Klinik-Debatte in Wadern : Sorge um Versorgung im Hochwald bleibt

Klinik-Debatte in Wadern

Seit der Schließung des Krankenhauses in Wadern ist die Medizinische Versorgung im Hochwald immer wieder Thema. Foto: Ruppenthal

Wadern CDU und SPD Wadern äußern sich nach der Podiumsdiskussion in der vergangenen Woche zur medizinischen Versorgungslage.

Die Waderner CDU hat ihre Forderung erneuert, zügig ein Medizinisches Versorgungszentrums (MVZ) in der Hochwaldstadt zu schaffen. Anlass war die Podiumsdiskussion zur Nordsaarlandklinik in der vergangenen Woche . Gesundheitsministerin Monika Bachmann hatte dabei laut Wolfgang Maring, Chef der CDU-Fraktion im Waderner Stadtrat, daraufhin hingewiesen, dass Wadern landesweit die schlechteste Versorgung mit Hausärzten hat. Damit habe sie die Bestandsaufnahme der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland bestätigt. „Die Kassenärztliche Vereinigung stellt seit Jahren regelmäßig eine drohende Unterversorgung im Bereich der Hausärzte im Mittelbereich Wadern fest, unternimmt jedoch nichts zur Verbesserung der Situation“, sagt Maring.

Neben der Errichtung der Nordsaarlandklinik im Hochwald nennt er eine gute hausärztliche Versorgung elementar für die Gesundheit der Bürger und für die Zukunft der Stadt. Die ambulante Versorgung in Wadern müsse zeitnah verbessert und sichergestellt werden, denn der Bau und die Inbetriebnahme eines neuen Krankenhauses könnten nicht in ein oder zwei Jahren erfolgen. Daher sollte man darüber nachdenken, in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten ein MVZ zu schaffen. „Es soll eine wohnortnahe und hochwertige Diagnostik mit CT und MRT vorhalten und kann mit den Mitteln der Teleradiologie aufgewertet werden. Abgedeckt werden sollen zwingend die Bereiche Inneres, allgemeine Chirurgie und Kinder“, sagt Maring.