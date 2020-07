Wadern : CDU Wadern begrüßt Initiative der Stadt in Sachen Mountainbikestrecken

Wadern Die Planung von Mountainbikestrecken in Wadern findet beim CDU-Stadtverband Zustimmung.

„Das Angebot an Radwegen in unserer Stadt ist groß und deckt den Bedarf vieler Radsportfreunde ab“, sagt Michael Molitor, stellvertretender Vorsitzender des Stadtverbandes. „Jedoch wird seit Jahren auch eine Nachfrage nach neuen unbefestigten Strecken, fernab der gewohnten Radwege, an uns herangetragen. Daher haben wir uns bereits 2016 per Antrag an den Stadtrat gewandt und für die Einrichtung festausgewiesener Crossrad-Strecken stark gemacht“, sagt Molitor.